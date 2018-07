Le ministère des Habous annonce la date du 1er Dou Al Kiada 1439

Dans un communiqué, le ministère des Habous et des affaires islamiques a indiqué avoir contacté les délégués du ministère ainsi que les unités des Forces armées royales qui lui ont confirmé la non observation du croissant lunaire du mois de Dou Al Kiada.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK