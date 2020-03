Le ministère demande aux éditeurs de journaux de suspendre la publication et la distribution

Ce qui devait arriver, arriva. Le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports a appelé tous les éditeurs de journaux à suspendre la publication et la distribution de la presse papier à partir de dimanche et jusqu’à nouvel ordre.

Cet appel, indique un communiqué du ministère, intervient dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en vigueur dans le Royaume du Maroc et de la mise en œuvre des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus “Covid-19”.

Tenant compte des rôles importants et vitaux que joue la presse marocaine, ajoute la même source, le ministère exhorte tous les organes de presse concernés à continuer à fournir de l’information dans des formats alternatifs, vu les circonstances actuelles, contribuant ainsi aux côtés d’autres composantes des médias nationaux aux efforts d’information et de sensibilisation adressées aux citoyens.

