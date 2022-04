Le Ministère de la Santé importe de grandes quantités d’immunoglobuline

Après une pénurie constatée dans les services médicaux spécialisés et les officines de pharmacie, le ministère de la Santé a réussi à importer une quantité importante d’immunoglobuline de l’étranger, qui se trouve actuellement à la Direction du médicament et de la pharmacie du ministère de la Santé, afin de répondre aux besoins des patients atteints d’immunodéficience primaire et d’autres maladies au Maroc, ont révélé des sources médicales au journal Assahra Al Maghribia.

Cette opération est placée sous la supervision du ministère de la santé, qui a mobilisé les services compétents pour prendre diverses mesures permettant d’assurer l’approvisionnement de ce médicament indispensable, dont l’absence menace la vie des patients à cause des complications qui peuvent survenir.

Dans ce cadre, Ahmed Aziz Bousfiha, expert en immunologie et président de l’Association « Hajar », s’est félicité des efforts fournis par le ministère de la Santé pour doter le Maroc de cette substance thérapeutique vitale, soulignant que le gouvernement a ainsi réagi favorablement aux demandes pressantes formulées par les médecins et les familles des patients .