Le ministère de la Santé débloque la prime covid

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a décidé de débloquer la prime covid allouée aux cadres sanitaires en récompense des efforts consentis dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

D’après le document dont Le Site info a pris connaissance, le ministère de tutelle a fait en sorte d’attribuer ces primes selon le degré de participation à la lutte contre le coronavirus et ce, que la participation soit « directe », en première ligne, ou « indirecte ».

Ainsi, pour la première catégorie, une prime de 9000 DH a été allouée comme indemnités aux Professeurs des Centres hospitaliers universitaires (CHU) et de 6000 DH pour les médecins et les pharmaciens. Alors que la prime pour les infirmiers est de 4800 DH et de 3600 pour le personnel administratif et les techniciens .

Quant à la catégorie du personnel qui a participé de façon indirecte à la lutte contre la pandémie, elle s’est vu attribuer des primes se répartissant comme suit: 6000 DH pour le Professeurs des CHU; 4000 DH pour les médecins et les pharmaciens; 3500 DH pour les infirmiers et les techniciens de santé et 2500 DH pour le personnel administratif, les fonctionnaires et les techniciens.

