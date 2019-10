Le militant Sion Assidon défend le Raja de Casablanca

Le militant marocain des droits de l’Homme Sion Assidon a indiqué que le déplacement du Raja de Casablanca en Palestine pour affronter Hilal Al Quds dans le cadre de la Coupe Mohammed VI n’est pas une normalisation avec l’occupation israélienne. Contacté par Le Site info, il a indiqué qu’il s’agit d’un événement sportif impliquant deux parties arabes.

«Ce match permettra de renforcer les relations entre les Marocains et les Palestiniens. C’est loin d’être une normalisation avec les autorités occupantes. Les autorités sionistes ne sont pas concernées par cet événement», a expliqué Assidon.

Et d’ajouter que les visas accordés à la délégation du Raja pour rallier la Cisjordanie via le poste frontalier d’Al Karama ne sont pas délivrés par les autorités de l’occupation israélienne. «Ces visas portent le cachet palestinien. Le but de ce déplacement n’est pas de normaliser les relations avec les occupants», a précisé le militant.

Rappelons que le match aller s’est soldé par une victoire du Raja sur le score de 1 à 0. Le match retour sera disputé ce jeudi 3 octobre à partir de 17 heures.

S.L.