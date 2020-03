Le message touchant de Saad Lamjarred à sa mère (PHOTO)

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, Saad Lamjarred a tenu à adresser un message à sa mère, l’actrice Nezha Regragui. Sur son compte Instagram, le chanteur a écrit : «Tu es ma chérie, mon amour et la lumière de mes yeux. Tout mon respect à l’amour de ma vie. Bonne fête à toutes les femmes et mères du monde».

Lamjarred a également publié une photo de lui en compagnie de sa mère, prise en Arabie Saoudite, pendant qu’ils effectuaient la Omra.

Rappelons que «Assif Habibi», la nouvelle chanson de Saad Lamjarred et Fnaire a fait un carton plein. Le tube a cumulé pas moins de 17 millions de vues en deux semaines sur Youtube. Il a été largement partagé sur la Toile et les internautes n’ont pas manqué d’applaudir la touche marrakchie des paroles et du clip.

Malgré ses déboires, Saad Lamjarred a poursuivi sa carrière artistique. Il a sorti plusieurs tubes dont «Ensay», «Njibek», «Ikhallik lili» et «Salam». Son clip, Lm3allem, a dépassé la barre des 800 millions de vues. C’est le clip le plus regardé dans le monde arabe.

H.M.