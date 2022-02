Le message touchant de Rachid El Ouali à l’actrice Khadija Assad (PHOTO)

L’acteur et réalisateur marocain Rachid El Ouali vient d’annoncer la grande résistance contre la maladie de l’artiste Khadija Assad et ce, via une publication récente sur son compte Instagram.

Rachid El Ouali a accompagné son post en partageant une photo le réunissant avec Khadija Assad: « Tout l’amour et l’estime pour cette dame formidable qui lutte contre la maladie avec une grande foi. J’espère ta prompte guérison, Lalla Khadija.. Nous avons grand besoin de ton talent et de ta participation dans nos oeuvres, inchae Allah! », a-t-il écrit, avant de modifier légèrement son message.

Par ailleurs, Le Site info a tenté de contacter l’actrice pour en savoir plus de ses nouvelles et de son état de santé, mais son téléphone est resté aux abonnés absents. De même que celui de Rachid El Ouali qui a annoncé la nouvelle de la maladie de Khadija Assad.

A noter que la sitcom ramadanesque intitulée « Kissariat Oufella » est la dernière oeuvre à laquelle a participé l’excellente comédienne, Khadija Assad. C’est aussi la première oeuvre où on la voit sans son défunt époux, le regretté Aziz Saadallah, décédé au mois d’octobre dernier, après une longue lutte contre la maladie.

L.A.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par rachid el ouali رشيد الوالي (@rachideloualiofficiel)