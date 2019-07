Le message touchant de Loubna Abidar à son fiancé

L’actrice marocaine Loubna Abidar a annoncé qu’elle a entamé les préparatifs pour son mariage prévu prochainement.

Sur sa page Facebook, elle a tenu à adresser un message à son fiancé pour lui exprimer son amour. «A Adam, mon mari, mon chéri. Tu as illuminé ma vie depuis que tu en fais partie. Tu es cette lumière qui a transformé mon chagrin en bonheur. Ma vie est plus belle à tes côtés, grâce à ton sourire et à ton regard», a-t-elle écrit.

Loubna Abidar a également ajouté : «Félicitations à nous. J’espère que notre vie commune sera synonyme d’amour et de joie».

La publication de l’actrice de «Zin Li Fik» a fait réagir de nombreux internautes qui lui ont présenté leurs vœux de bonheur et de prospérité.

S.L.