Le message touchant de Leila Haddioui à son père (PHOTO)

A l’occasion du mois de Ramadan, Leila Haddioui a rendu un bel hommage à son père, décédé il y a six ans. Sur son compte Instagram, la styliste a publié une photo d’elle en compagnie du défunt et a écrit : «Mon père me manque tellement. Ses rires et ses discussions… La douleur du manque est tellement insupportable. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde et lui accorde le paradis». Et d’ajouter : «Je souhaite un bon Ramadan à tous ceux que j’aime».

Cette publication a fait réagir de nombreux internautes qui ont tenu à prier pour la mémoire du défunt et à adresser leurs vœux à Leila à l’occasion du mois sacré.

Pour rappel, Noureddine Haddioui, le père de la styliste, est décédé en 2015, lors de la bousculade de Mina, en Arabie Saoudite, où près de 800 pèlerins avaient péri, dont 19 Marocains.

H.M.