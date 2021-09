Le message touchant de l’actrice Najat El Ouafi à sa fille (PHOTO)

Najat El Ouafi a adressé un beau message à sa fille à l’occasion de son anniversaire. Sur son compte Instagram, la célèbre actrice a publié une photo d’elle en compagnie de sa fille et a écrit : «À ma fille mon ange et ma fée, Aujourd’hui est un jour spécial pour moi, toi et notre famille. C est le jour où j’étais bénie par le ciel. Le bon Dieu m’a fait le cadeau le plus cher à mon cœur. Un jour merveilleux que je n’oublierai jamais, celui où je suis devenue maman grâce à ton arrivée au monde. Un beau bébé gentil, doux, souriant mais plein d’énergie. Aujourd’hui, mon enfant, tu n’es plus le bébé que j ai porté dans mes bras ni l’enfant que j’accompagnais à l’école ou aidais à faire ses devoirs. Tu as appris à voler de tes propres ailes et tu as travaillé dur, très dur même, pour être le docteur d’aujourd’hui».

Et d’ajouter : «Merci d’avoir fait de moi une maman fière. Merci d’avoir effacé mes peurs et mes angoisses par moments sur le choix de ton avenir. Merci d’avoir tenu tes promesses et de t’être battue comme une tigresse même dans les moments difficiles pour réaliser tes rêves, sachant que ma défunte maman nous a quittés lors de ta dernière année d’études. J’ai toujours cru en tes capacités et ta persévérance. Je me rappelle les moments où tu ne sortais plus de ta chambre. Oui, tout cela a payé grâce à Dieu. Tout n’est pas encore finis ma grande, je sais. Mais le plus gros est passé ma fille ! « Tu en es capable », je te le disais et tu l’entendras encore et encore. Tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir».

Touchés par ce beau texte, les internautes n’ont pas hésité à féliciter la jeune fille, lui souhaitant beaucoup de courage pour la suite.

H.M.