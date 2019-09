Le message touchant de Hind Tazi à son époux Hatim Ammor (PHOTO)

La semaine dernière, le chanteur marocain Hatim Ammor et son épouse Hind Tazi ont provoqué l’émoi de la Toile après avoir publié une photo pour annoncer que cette dernière est atteinte de cancer.

Le cliché a été largement partagé sur la Toile et les internautes n’ont pas manqué d’afficher leur solidarité à Hind Tazi, lui souhaitant prompt rétablissement.

Ce samedi 14 septembre, la jeune femme a publié une nouvelle photo d’elle sur son compte Instagram pour remercier tous ceux qui l’ont soutenue. Son message est particulièrement adressé à son mari.

«À l’homme de ma vie. Je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait pour moi. Ton regard, ton amour et ton soutien m’ont donné la force d’affronter ma maladie avec beaucoup de courage. Je suis heureuse de t’avoir rencontré, encore plus heureuse de t’avoir épousé et je suis très chanceuse de t’avoir chaque jour à mes côtés. Je t’aime très fort!», a écrit Hind Tazi.

Et de poursuivre : «À ma famille, mes ami(e)s et à toutes les personnes qui m’aiment. Merci infiniment d’être aussi nombreux à m’épauler et à prier pour moi. Vos gestes d’amitiés, vos marques d’affection et vos messages de soutien m’ont apporté beaucoup de réconfort et m’ont donné l’impression que ma peine était partagée. On dit que c’est dans les moments difficiles que l’on reconnait ses vrais amis… Je me suis rendue compte que mes amis à moi se comptaient par des centaines de milliers! Vous avez toute ma gratitude».

Rappelons que Hind Tazi avait publié une première photo, il y a quelques jours, où elle apparait dans les bras de son mari. Elle avait écrit: «Un cancer ! Et Alors ? Hamdoulah. Je garde le moral, je garde mon énergie et mon sourire… La vie est belle ! Merci à mon cher époux, ma famille et mes amis d’être là à mes côtes. Je vous aime».

N.M.