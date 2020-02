Le message émouvant de Rachid El Ouali à son épouse (PHOTO)

Rachid El Ouali a adressé un message émouvant à son épouse Ibtissam à l’occasion de son anniversaire. Sur son compte Instagram, l’acteur a publié une photo de lui en compagnie de sa femme et a écrit : «Joyeux anniversaire mon Ibtissam. J’espère que tu resteras toujours à mes côtés, loin de tout chagrin. J’aime les années que je vis avec toi. Les rides qui ornent nos visages ne me font pas peur. Elles ne font que t’embellir. Je te vois avec mon cœur. Les cheveux blancs ne pourront jamais diminuer l’amour que je te porte. Que Dieu préserve mes enfants et ma famille».

Le message de Rachid El Ouali n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont souhaité, à leur tour, un joyeux anniversaire à Ibtissam. Ils ont également applaudi l’acteur pour son dévouement et son amour qu’il n’hésite jamais à afficher en public.

N.M.