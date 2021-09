Le message émouvant de Rachid El Ouali à sa femme (PHOTO)

L’acteur marocain Rachid El Ouali a tenu à partager avec ses fans, sur son compte Instagram, une partie de ses souvenirs de la période où il venait de faire connaissance avec sa femme Ibtissam Chakara.

Dans une publication sur le réseau social, l’acteur a posté une photo récente de lui avec son épouse, en évoquant les souvenirs qu’elle lui inspire, et en adressant un message à sa femme. « Ta visite au studio me rappelle nos premiers jours. Il était important pour moi que tu connaisses la nature de mon travail, que tu comprennes pourquoi je m’absentais et pourquoi je rentrais fatigué. Mais il y a une différence, à l’époque je rentrais après le travail chez ma mère, aujourd’hui je rentre chez la mère de mes enfants, ma femme et mon support dans la vie », a-t-il écrit.

Et d’ajouter: « Merci Dieu pour les nombreuses bénédictions, c’est d’ailleurs pour cela que je souris souvent. Par gratitude pour les bénédictions de Dieu… C’est peut-être pour cela que Dieu m’a accordé une épouse nommée Ibissam, par récompense pour ma gratitude ».

De son côté, Ibtissam Chakara a publié la même photo sur son compte Instagram avec le commentaire: « Un grand merci Rachid, un bon courage pour ton nouveau rôle dans une série réalisée par une grande amie ».

S.L.