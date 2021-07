Le message du roi Mohammed VI au sultan de Brunei Darussalam

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur au sultan de Brunei Darussalam et son illustre famille.

Le Souverain souhaite également au peuple de Brunei Darussalam, qui est lié au peuple marocain par des relations de fraternité solides et privilégiées, davantage de progrès et de prospérité, sous la sage conduite du sultan Haji Hassanal Bolkiah.

S.L. (avec MAP)