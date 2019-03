Le message du roi Mohammed VI au Raja de Casablanca

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres du Club Raja de Casablanca après avoir remporté, vendredi à Doha, la Supercoupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2019.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des composantes de ce club historique, joueurs, dirigeants, cadres techniques, médicaux et administratifs, ainsi qu’à son large public, pour ce grand exploit sportif.

Le roi a particulièrement salué les efforts déployés par les joueurs et l’esprit sportif dont ils ont fait preuve pour s’adjuger ce nouveau titre africain qui honore le football national et agrandit le palmarès de ce club riche en sacres et exploits nationaux, continentaux et internationaux.

Tout en réitérant ses félicitations pour cet exploit mérité, le roi souhaite davantage de succès au Club Raja de Casablanca pour engranger d’autres titres.