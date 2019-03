Le message du roi Mohammed VI au président tunisien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République tunisienne Béji Caïd Essebsi, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président Caïd Essebsi et de davantage de progrès et de prospérité au peuple tunisien frère. Le roi saisit cette occasion pour exprimer au chef de l’Etat tunisien sa fierté quant aux liens solides de fraternité et d’estime mutuelle unissant les deux peuples, ainsi qu’à la solidarité agissante et la riche histoire de lutte commune qu’ils partagent.

Le Souverain réitère aussi sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Caïd Essebsi pour renforcer le partenariat maroco-tunisien et le hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères à davantage de complémentarité.

S.L. (avec MAP)