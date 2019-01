Le message du roi Mohammed VI au président indien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de l’Inde Ram Nath Kovind, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur au président indien et de davantage de progrès et de prospérité au peuple indien ami.

A cette occasion, le roi se félicite des excellentes relations unissant le Maroc et l’Inde, basées sur la coopération fructueuse et l’estime mutuelle, exprimant Sa détermination à œuvrer de concert avec le Président et le gouvernement indiens, afin de développer davantage le partenariat stratégique maroco-indien et de réaliser leurs ambitions communes, au service des intérêts des deux peuples amis.

S.L. (avec MAP)