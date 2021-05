Le message du roi Mohammed VI au président du Cameroun

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Cameroun, Paul Biya, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses sincères félicitations au président camerounais et ses vœux de progrès et de prospérité pour le peuple camerounais.

Le roi se félicite à cette occasion des « liens solides de fraternité africaine » entre les deux pays qui « sont un atout majeur pour l’approfondissement » des relations bilatérales, assurant le président camerounais de sa détermination à poursuivre l’action commune « afin de renforcer notre partenariat pour qu’il soit un modèle de coopération inter-africaine forte et active, au bénéfice de nos deux peuples frères, et au service de la paix, de la stabilité et du développement durable dans notre continent ».

S.L. (avec MAP)