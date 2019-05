Le message du roi Mohammed VI à Paul Biya

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président du Cameroun, Paul Biya, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses sincères félicitations au Président Biya et ses vœux de progrès et de prospérité au peuple camerounais.

“Unis par des liens historiques de fraternité africaine, le Royaume du Maroc et la République du Cameroun ont su, au fil du temps, développer un partenariat diversifié et conférer une dynamique renouvelée à leurs relations bilatérales”, indique le roi. Le Souverain réitère, à cette occasion, sa ferme détermination à poursuivre “notre action commune afin de consolider cette excellente coopération et de renforcer l’implication de nos deux pays dans la construction d’une Afrique unie et prospère”.