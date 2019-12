Le message du roi Mohammed VI à l’Émir du Qatar

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations et de vœux à Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Émir de l’État du Qatar, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en son propre nom et au nom du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à l’Émir de l’État du Qatar et de davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari, sous la sage conduite de Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.

A cette occasion, le roi se félicite du niveau des relations maroco-qataries, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani pour renforcer et développer ces relations dans les différents domaines et ce, pour servir les intérêts communs des deux peuples frères.

