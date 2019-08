Le message du roi Mohammed VI à l’Emir du Koweït

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Émir de l’Etat du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, suite à l’amélioration de son état de santé.

Dans ce message, le Souverain fait part de sa profonde satisfaction et de sa joie pour la nouvelle du rétablissement de Cheikh Sabah Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, suite au malaise qu’il a subi.

Le roi exprime, à cette occasion, ses chaleureuses félicitations et ses voeux sincères de prompt rétablissement à l’Émir du Koweït, priant le Tout-Puissant de le préserver et de lui accorder santé et quiétude, et de réaliser au peuple koweïtien frère davantage de progrès et de prospérité sous sa sage conduite.