Le message du roi Mohammed VI à la nouvelle présidente de l’Ethiopie

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de plein succès à la président Sahle-Work dans ses hautes fonctions en vue de réaliser les aspirations du peuple éthiopien à davantage de progrès et de prospérité.

