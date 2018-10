Le message du roi Mohammed VI à la Guinée équatoriale

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.

Dans ce message, le roi exprime ses félicitations les plus chaleureuses et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à Obiang Nguema et de davantage de progrès et de prospérité au peuple Équato-guinéen frère, sous la conduite éclairée de son Président.

Le Souverain saisit cette occasion pour se féliciter des relations distinguées unissant les deux pays, basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante, réaffirmant sa détermination à continuer d’oeuvrer, de concert avec le Président Obiang Nguema, pour les renforcer davantage au service des intérêts communs des deux peuples frères et de la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement durable du continent africain.

