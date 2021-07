Le message du roi Mohammed VI à Emmanuel Macron

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République française, Emmanuel Macron, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain adresse, en son nom personnel et au nom du Maroc, ses félicitations chaleureuses pour le président Macron et ses voeux de prospérité pour le peuple français.

« Comme à chacune des étapes cruciales de leur Histoire commune, le Maroc et la France ont toujours su renouveler leur coopération d’exception, dans un esprit de partenariat et de confiance réciproque, pour répondre aux défis et aux exigences du moment », écrit le Roi.

Le Souverain assure le chef de l’Etat français de sa constante disposition « à poursuivre, avec Votre Excellence, notre action concertée en vue de valoriser et d’enrichir le partenariat stratégique maroco-français ».

Le roi se dit, par ailleurs, persuadé que la convergence de vues des deux pays sur la question décisive de la stabilité et de la sécurité de l’espace méditerranéen et du Sahel permettra d’avancer rapidement vers des solutions lucides, justes et courageuses qui préserveront la paix régionale et édifieront une coopération définitivement tournée vers l’avenir.

S.L. (avec MAP)