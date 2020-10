Le message du roi Mohammed VI à Donald Trump fait réagir l’ambassade US au Maroc

Donald et Melania Trump ont été testés positifs au coronavirus. L’annonce a été faite le 2 octobre par le président américain himself.

« Le président Trump reste de bonne humeur, présente des symptômes légers et travaille toute la journée. Par prudence, et sur recommandation de son médecin et de ses experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels de Walter Reed pendant les prochains jours », avait déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, dans un communiqué.

Samedi, une dépêche de l’agence MAP a annoncé que le roi Mohammed VI a adressé ses vœux de prompt rétablissement au président américain Donald Trump et à la Première Dame des États-Unis, Melania Trump.

Dans ce message, le Souverain se dit « très navré » d’apprendre que le président Trump et la Première Dame aient été testés positifs au Covid-19, leur adressant ses meilleurs voeux de prompt et complet rétablissement.

Un message qui a fait réagir l’ambassade des Etats-Unis au Maroc. La représentation diplomatique du pays de l’Oncle Sam n’a pas tardé à remercier le roi Mohammed VI pour son message chaleureux. « Merci, Votre Majesté, pour vos aimables paroles ainsi que celles de beaucoup de Marocains, souhaitant un prompt rétablissement au président Trump et à la Première Dame! », a écrit l’ambassade US sur sa page Facebook. شكراً جلالتكم على كلماتكم الطيبة وتلك التي عبر عنها الكثير من المغاربة، متمنين الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة… Publiée par US Embassy Morocco sur Dimanche 4 octobre 2020

Samedi soir, Donald Trump a publié une vidéo dans laquelle il a dit se sentit « beaucoup mieux », remerciant le personnel du centre médical militaire national Walter Reed où il est hospitalisé depuis son test positif à la Covid-19 jeudi soir.

« Je suis venu ici, je ne me sentais pas si bien. Je me sens beaucoup mieux maintenant », a-t-il déclaré dans la vidéo diffusée sur Twitter, exprimant sa gratitude au peuple américain pour tout le soutien qu’il a reçu.

« J’aimerais aussi remercier les leaders du monde pour leurs vœux (…) je ne l’oublierai pas », a-t-il dit.

« Nous allons vaincre ce coronavirus ou comment vous voulez l’appeler », a ajouté le président, assurant que la Première dame Melania Trump se portait « très bien ».

Plus tôt samedi, le médecin personnel du président américain, Dr Sean Conley, a déclaré à la presse que Trump avait une toux légère, une congestion nasale et de la fatigue, mais que ses symptômes s’amélioraient. Le président n’a pas eu de fièvre depuis 24 heures et sa fonction cardiaque et hépatique était normale, a ajouté le médecin.

La veille dans la soirée, le Dr Conley avait déclaré dans une note que le président américain avait terminé sa première dose de Remdesivir, l’un des rares médicaments prouvés efficaces contre la Covid-19 et autorisés par les régulateurs américains, ajoutant que Trump allait bien et n’avait pas besoin d’assistance respiratoire.

Trump, 74 ans, a été testé positif jeudi après que l’une de ses principales collaboratrices, Hope Hicks, ait été diagnostiquée avec le virus tôt dans la journée. Depuis, plusieurs sénateurs républicains qui ont été en contact direct avec le président ces derniers jours ont été aussi diagnostiqués positifs au virus, de même que son directeur de campagne.

M.S.