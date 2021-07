Le message du roi d’Espagne au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du roi Felipe VI d’Espagne, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le roi d’Espagne exprime, au nom du gouvernement, du peuple espagnol et en son nom personnel, ses félicitations les plus chaleureuses et ses meilleurs vœux de bien-être pour le Souverain et la Famille Royale.

Le souverain espagnol saisit l’occasion pour faire part au roi de la « profonde amitié partagée », exprimant « les meilleurs vœux de santé et de prospérité du peuple espagnol au très cher peuple ami marocain ».

S.L. (avec MAP)