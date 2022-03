Le message d’Emmanuel Macron pour les Français du Maroc

Dans un message vidéo adressé aux Français de l’étranger, Emmanuel Macron déclare que « connaissant les spécificités qui sont les vôtres, j’ai tenu à vous adresser ce message afin de vous présenter des mesures concrètes et une volonté affichée de demeurer à vos côtés ».

« Vous pouvez compter sur cette volonté pour continuer de vous protéger, de simplifier votre vie quotidienne, de vous permettre d’être des Françaises et Français à part entière », ajoute Macron.

« Je sais pouvoir compter sur vous, les 9 et 23 avril pour les Françaises et les Français établis sur le continent américain et dans les caraïbes, et les 10 et 24 avril, pour les Françaises et les Français établis dans le reste du monde ». La vidéo complète.