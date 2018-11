Le message de Zefzafi à Bouachrine

La Cour d’appel de Casablanca, à titre de rappel, a condamné, vendredi soir, le directeur d’ Akhbar Al Yaoum, Taoufik Bouachrine, à 12 ans de prison ferme. Il devra également verser 200.000 dirhams d’amende. Arrêté en février dernier, Taoufik Bouachrine a dénoncé un procès politique. Une cinquantaine de vidéos saisies dans son bureau ont fait, tout au long du procès, l’objet de discorde entre l’accusation et la défense.

“Malgré le jugement injuste à ton encontre, de douze ans de prison ferme, tu resteras une icône de la droiture et le symbole fort de la presse marocaine libre, tu peux vivre en paix, Tawfiq Bouachrine”.

Nasser Zefzafi aurait eu une discussion téléphonique avec sa mère Zolikha et lui aurait demandé de diffuser ce message.