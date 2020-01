Le message de Saad Lamjarred à Nancy Ajram (PHOTO)

Saad Lamjarred a exprimé son soutien à la chanteuse libanaise Nancy Ajram. Son mari a été arrêté par les autorités après avoir tué un cambrioleur qui s’était introduit dans leur villa dimanche.

Sur son compte Instagram, le chanteur a publié une photo de l’artiste libanaise, en compagnie de son époux et de ses enfants, et a écrit : «Merci à Dieu. Vous êtes sains et saufs».

Dans la nuit de samedi à dimanche, un cambrioleur syrien, âgé de 31 ans, est entré par effraction au domicile de la chanteuse. D’après les images de vidéosurveillance et le témoignage de Fadi Hashem, le mari de Nancy Ajram, le mis en cause a brandi un pistolet, lui demandant de l’argent. Lorsque l’époux de la chanteuse lui a ramené ce qu’il demandait, il a été surpris de voir que le jeune voleur se dirigeait vers la chambre de ses trois filles. Il s’est ainsi saisi d’une arme et a tiré sur lui.

Fadi Hashem a été arrêté pour les besoins de l’enquête et restera en état de détention jusqu’à mardi. Le premier juge d’instruction du Mont-Liban devra décider, ce jour-là, s’il émet un mandat d’arrêt à l’encontre de l’époux de la chanteuse ou s’il ordonne sa libération.

H.M.