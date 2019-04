Le message de Maluma à ses fans au Maroc (VIDÉO)

Le chanteur Juan Luis Londoño Arias, connu sous le nom de Maluma, est parmi les têtes d’affiche de la 18e édition de Mawazine. A cette occasion, le Colombien a adressé un message à ses fans marocains via la page officielle du festival sur Instagram et sur Facebook.

“Salut les amis et les fans de tout le Maroc. Je veux vous dire que le 29 juin prochain je serai à Rabat pour le festival Mawazine. C’est formidable! Je vous aime, j’aime le Maroc et j’admire votre soutien. On se verra le 29 juin”, a-t-il affirmé.

Notons que Maluma et la star du rap français, Maître Gims, étaient à Marrakech cette semaine pour tourner un clip dans la cité ocre. Gims avait fait savoir que ce clip tourné en duo avec Maluma, est issu de son album qui sortira le 26 avril prochain. Le thème de ce clip est très festif et aborde des sujets variés comme la courtoisie et l’amour.

N.K