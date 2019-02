Le message de Cheb Khaled au Maroc et à l’Algérie (PHOTO)

Cheb Khaled a appelé le Maroc et l’Algérie à collaborer ensemble afin de dépasser les conflits et se réconcilier.

Le célèbre chanteur de raï a en effet publié sur son compte Instagram une photo des drapeaux marocain et algérien et écrit en légende un verset coranique de Sourate Al-Hujurat qui appelle à la réconciliation entre les frères: “Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu’on vous fasse miséricorde“.

Rappelons que Cheb Khaled, de son vrai nom Hadj Brahim Khaled, est marié à une Marocaine et fait partie des artistes qui réclament un rapprochement entre le Maroc et l’Algérie.

A.K.A.