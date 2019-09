Le message d’Al Sissi au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de l’avènement du Nouvel An de l’Hégire 1441.

Dans ce message, le président égyptien exprime au Souverain ses chaleureuses félicitations et ses meilleures voeux de santé et de bonheur, tout en souhaitant au peuple marocain une nouvelle année de l’Hégire porteuse de bonheur et de prospérité, et que tous les voeux se concrétisent en vue d’un avenir meilleur pour les peuples marocain et égyptien frères et pour toute la Oumma arabe et islamique.

Le roi a également reçu un message de félicitations du Vice-président de l’État des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, à l’occasion de l’avènement du Nouvel An de l’Hégire 1441.

Dans ce message, Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum exprime au roi ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux, implorant le Tout-Puissant de renouveler cette occasion pour le Souverain dans davantage de santé et de bonheur et pour la Oumma arabe et islamique dans la gloire et la grandeur.

Le roi a aussi reçu un message de félicitations du Président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, à l’occasion de l’avènement du Nouvel An de l’Hégire 1441. Abbas fait part de sa grande considération au roi pour les positions fraternelles du Souverain en soutien aux droits du peuple palestinien, ainsi que de sa détermination à consolider les relations de fraternité unissant les deux pays et les deux peuples et à les hisser à un niveau supérieur, au service de leurs intérêts communs.

Le prince Héritier d’Abou Dhabi et le Directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), Salem Ben Mohamed El Malek, ont également félicité le roi.