Le message d’Al-Sissi au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, le président Al-Sissi exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux au roi, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion bénie dans la santé et le bonheur pour le Souverain et dans le bien-être, la bénédiction et la prospérité pour l’ensemble des peuples islamiques.

A cette occasion, Al-Sissi a prié le Tout-puissant de réaliser les aspirations et les souhaits du peuple musulman pour un avenir prometteur dans un monde empreint de sécurité, de paix et de concorde.

S.L. (avec MAP)