Le MEN fait une promesse aux syndicats

La réunion entre le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des sports et les syndicats les plus représentatifs du secteur, du mardi 14 juin courant, s’est terminée par l’accord sur de nombreux dossiers restés en suspens.

A ce propos, le secrétaire général de la Fédération nationale de l’enseignement (FNE) a déclaré que les représentants du ministère de tutelle ont promis, lors de cette réunion, de régulariser la situation financière des fonctionnaires, à la fin du mois de juin jusqu’au mois de septembre prochain.

Dans une déclaration à Le Site info, Abderrazak El Idrissi a ajouté que le MEN a également fait la promesse de publier les circulaires concernant tous les concours des Centres d’orientation et de planification et de la Direction pédagogique.

La réunion a été consacrée aux débats sur l’accord-cadre qui a été précédemment paraphé par le gouvernement, le ministre de l’Education nationale et le ministre chargé du Budget, et ayant trait à la formation essentielle, ainsi qu’à la formation continue, a souligné notre interlocuteur.

Le secrétaire général national de la FNE a aussi poursuivi que les syndicats ont pris connaissance de toutes les informations qui concernent cet accord-cadre, que leurs points de vue ont été entendus et qu’une prochaine réunie est prévue pour ce vendredi 17 juin, dans la perspective d’autres débats.

