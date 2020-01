Le Marocain Yahya El Brigui poursuit son tour du monde à vélo

Le globe-trotter marocain Yahia El Brigui est arrivé mardi à Dakar, deuxième pays-étape d’un projet de tour du monde, à vélo, qu’il a entamé de la ville de Sidi Slimane.

Le jeune coureur cycliste qui a pris le départ, le 22 décembre dernier, a traversé la Mauritanie avant d’atteindre la ville sénégalaise de Saint-Louis, puis Thiès et la capitale Dakar qu’il a, par la suite, quitté à destination de la Gambie.

“Vivre en commun pour la paix entre les peuples”, est le thème que le jeune globe-trotter a choisi pour ce périple qu’il compte accomplir en cinq ans.

“Très attaché au sport cycliste, j’ai toujours rêvé d’aller à la découverte du monde à travers un grand voyage à vélo”, a déclaré à la MAP Yahia qui a décidé de quitter son travail d’enseignant, faire ses bagages et prendre son vélo pour concrétiser son rêve.

“Je ne suis qu’au 2ème mois du voyage, mais je peux d’ores et déjà faire part de mon grand bonheur de découvrir la beauté de mon pays, en particulier les splendides paysages de nos provinces du Sud, et de vivre, aussi bien au Maroc, en Mauritanie qu’au Sénégal, l’hospitalité et l’accueil chaleureux des nombreuses personnes que j’ai croisées sur mon chemin”, a-t-il dit.

Au sujet de son périple, le globe-trotter a indiqué qu’il compte longer la côte atlantique du contient jusqu’à l’Afrique du Sud avant de remonter par la côte de l’Océan indien pour atteindre l’Ethiopie, puis l’Egypte et accéder, via l’Arabie saoudite, au continent asiatique.

S.L. (avec MAP)