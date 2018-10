Le Marocain Mustafa Danguir réussit un exploit au Chili

Cet acrobate hors pair a réussi cet exploit en présence de nombreux spectateurs et des caméras de plusieurs médias venus soutenir l’artiste marocain, présent au Chili pour relever son premier défi sur les terres de l’Amérique latine en marchant sur un câble en acier de 16 mm de diamètre avec entre ses bras une barre en acier de 30 mm de diamètre, 6 mètres de longueur et qui pèse 10 kg pour maintenir l’équilibre et lutter contre la force du vent tout en étant suspendu à 50 mètres de hauteur entre deux édifices de 14 étages à 65 mètres de distance au pied du Drapeau du Bicentenaire.

Le Marocain Mustafa Danguir, plus connu sous le sobriquet de Mustafa “Danger”, a réussi, mercredi en milieu de journée à Santiago du Chili, un exploit digne des plus grands aventuriers du monde. Il a traversé une soixantaine de mètres de largeur du Paseo Bulnes sur un câble suspendu à 50 mètres de hauteur reliant deux édifices de la fameuse place située en face du Palais présidentiel de la Moneda.