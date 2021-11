Le Marocain Mohcine Nachit à Madrid pour le tournage de « La Casa de Papel »

L’ex-joueur du Wydad de Casablanca, Mohcine Nachit, s’est rendu mardi dernier à Madrid pour y rejoindre l’équipe de tournage de la célèbre série espagnole « La Casa de Papel ».

Il est prévu que Mohcine Nachit tourne ses premières scènes de la cinquième saison de la saga, dont il fait désormais partie des interprètes après le casting qui avait été annoncé via Internet, comme révélé auparavant dans sa déclaration à Le Site info.

Pour rappel, « La Casa de Papel » est l’une des plus célèbres séries espagnoles, suivies de par le monde et remportant un succès populaire considérable via la plateforme Netflix. Ce succès a donc encouragé les producteurs à poursuivre l’aventure de « La Casa de Papel » qui en est actuellement à sa cinquième saison.

D’un autre côté, la société Netflix s’apprête à diffuser la seconde partie de la série espagnole, à partir du mois de décembre prochain après avoir divisé les épisodes de la dernière saison en deux parties.

L.A.