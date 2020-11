Le Marocain Kamal Oudrhiri remporte un prix convoité de la NASA

Le scientifique marocain Kamal Oudrhiri a remporté un prix très convoité pour la mission « Cold Atom Lab » qu’il dirige sur la Station spatiale internationale depuis juillet 2018.

Le prix lui a été attribué par l’agence spatiale américaine (NASA) pour cette installation à utilisations multiples qui refroidit les atomes jusqu’à un zéro presque absolu, soit moins 459 degrés Fahrenheit, plus froid que tout autre endroit connu de l’univers naturel. Trois lauréats du prix Nobel y contribuent.

Kamal Oudrhiri, travaille à la NASA depuis une vingtaine d’années. Il a collaboré à de multiples missions, notamment celles liées aux engins d’exploration de Mars, à savoir «Curiosity», «Rovers», «Spirit» et «Opportunity», ainsi que les missions internationales «Cassini» pour la planète Saturne, «Grail» pour la lune et «Juno» pour Jupiter.

Il est lauréat de plusieurs récompenses, dont la prestigieuse Médaille du service exceptionnel, en récompense de ses performances soutenues et diverses contributions aux projets et programmes de la NASA.

L’ambassade des Etats Unis à Rabat a tenu à féliciter le savant marocain pour ce prix et réitérer sa fierté de l’avoir accueilli en novembre 2019 lors du Festival Moonshot Morocco de la Jeunesse (Moonshot Morocco Youth Festival), qui a convié les jeunes marocains à rencontrer plus de 60 conférenciers marocains, américains et internationaux, notamment des experts de la NASA.

S.Z.