Le Marocain Brahim Saâdoun libéré: son père s’exprime

Brahim Saâdoun, le jeune étudiant marocain fait prisonnier et condamné à la peine capitale par le tribunal des forces séparatistes pro-russes, se proclamant « République populaire de Donetsk », a finalement recouvré la liberté, en compagnie d’autres détenus de différentes nationalités.

Ceci, grâce à la médiation réussie du prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, avec le président russe, Vladimir Poutine. A cette heureuse occasion et cet heureux dénouement, Tahar Saâdoun, père de Brahim Saâdoun, a tenu à exprimer ses vifs remerciements pour les efforts déployés et le soutien inconditionnel des Marocains en vue de la libération de son fils.

Dans une déclaration à Le Site info, Tahar Saâdoun a révélé que la nouvelle de la libération de son fils lui a procuré un bonheur indescriptible et une joie immense, ainsi qu’aux membres de sa famille, surtout qu’il n’est pas arrivé, au tout début, à croire à la véracité de cette information.

De même que notre interlocuteur a assuré que son fils a bel et bien atterri en Arabie Saoudite, en attendant la fin des mesures légales et des examens médicaux nécessaires, en vue de son retour au Maroc, parmi les siens.

Pour rappel, la libération de Brahim Saâdoun, qui avait été condamné à mort, est le résultat de la médiation saoudienne, entrent dans le cadre d’un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine.

Le jeune étudiant marocain a ainsi été remis aux autorités saoudiennes, principales intermédiaires dans cette opération, qui vont faire en sorte qu’il retourne dans son pays, le Maroc; Et dans un communiqué publié par l’agence de presse saoudienne officielle SPA (ndlr: Saudi Press Agency), le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé que les prisonniers originaires des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de Suède, du Maroc et de Croatie ont tous quitté la Russie et ont atterri au Royaume d’Arabie Saoudite.

Ledit communiqué a également assuré que les autorités saoudiennes travaillent à la facilitation rapide des mesures, permettant le retour des détenus libérés, chacun dans son pays d’origine respectif.

