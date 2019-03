Le Maroc vanté par un magazine latino-américain

Le magazine panaméen “Mujer” (Femme) a vanté, dans sa livraison du mois de mars, les charmes et les atouts du Maroc ainsi que la richesse et la diversité de son histoire et son patrimoine. Sous le titre “Le Maroc exotique”, Moe Petterson, cheffe d’entreprise panaméenne et passionnée de voyages, a livré le récit de son récent séjour dans le Royaume, une sorte de fenêtre sur la culture, l’histoire et le patrimoine national.

Dans ce reportage illustré de photos, l’auteur ne cache pas son envoûtement par l’histoire, les paysages et les vieilles médinas visitées ainsi que par l’accueil et l’hospitalité des habitants. Moe Petterson s’attarde à présenter la diversité des paysages, climats, langues, ethnies et le respect de cette diversité multiculturelle propre au Maroc. “Le Maroc est aujourd’hui un pays moderne où vivent en paix arabes, juifs et chrétiens”, écrit-elle, tout en soulignant la vitalité du tourisme et de l’attractivité du Royaume à l’international.

Dans son récit, la Panaméenne invite le lecteur au voyage, en parcourant les villes et les sites d’exception. Elle commence par décrire son expérience dans le Sud marocain, expliquant avoir tombé sous le charme du désert qu’elle qualifie d’”atout touristique majeur du pays” et qualifiant d’unique le spectacle des couchers de soleil et des nuits étoilées.

Cette passionnée de voyage présente aussi les attraits de quatre villes “incontournables”: Chefchaouen, Marrakech, Ouarzazate et Fès. Elle enchaîne dans son article, en évoquant la gastronomie typique et l’artisanat riche et varié, invitant les futurs visiteurs à découvrir l’offre “sensationnelle, abondante, multiple et hétéroclite” de l’artisanat marocain.

Elle ne manque pas enfin de souligner la diversité du patrimoine historique, en rappelant que de nombreux sites marocains sont classés au Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO, une autre raison pour faire le voyage pour découvrir un “Maroc accueillant, bienveillant, coloré et authentique”.

S.L. (avec MAP)