Le Maroc va-t-il rouvrir ses frontières ? Une source fiable répond

Le 28 novembre dernier, le Comité interministériel de suivi du Covid a annoncé la suspension de tous les vols directs de passagers en provenance et à destination du Royaume, pour une durée de deux semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59.

« En raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens il a été décidé de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Royaume du Maroc, pour une durée de 2 semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59 », avait précisé le Comité dans un communiqué.

Alors qu’une évaluation de la situation est entreprise régulièrement afin d’ajuster, au besoin, les mesures nécessaires, plusieurs Marocains se demandent, aujourd’hui, si les frontières seront bientôt rouvertes.

A ce propos, une source médicale a indiqué à Le Site info que la décision de reprendre les vols de et vers le Maroc relève dudit comité. Notre source prévoit, toutefois, le prolongement de la fermeture des frontières à cause du taux de contagion du variant Omicron et de l’approche des fêtes de fin d’année.

