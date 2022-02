Le Maroc va-t-il organiser la CAN 2025? Une source répond

Des informations circulent selon lesquelles le Royaume pourrait organiser la Coupe africaine des Nations (CAN 2025), après le retrait de l’organisation à la Guinée.

Ainsi, un rapport a assuré que le Maroc est parmi les pays pressentis comme susceptibles d’organiser la CAN 2025, vu les atouts sportifs du Royaume et l’excellence de ses infrastructures. De ce fait, aucun inconvénient n’empêcherait, d’ores et déjà, que le Maroc supplée la Guinée pour l’organisation de la compétition continentale.

Cependant, une source concordante a démenti ces informations à Le Site info, assurant que que le Maroc n’a pas l’intention, pour l’heure, d’organiser la CAN, sinon il l’aurait fait en 2015. Concernant celle-ci, rappelons que le refus du Royaume avait pour raison la pandémie d’Ebola dans le continent et constituait une menace sanitaire pour le Maroc.

Ce désistement avait valu au Maroc des sanctions du temps d’Issa Hayatou, alors président de la Confédération africaine de football (CAF). Sanctions revues à la baisse après que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait fait appel.

L.A.