Le Maroc va-t-il bientôt imposer le pass vaccinal ?

Le médecin chercheur en systèmes et politiques de santé Tayeb Hamdi a déclaré que l’amélioration de la situation épidémiologique au Maroc permettra d’adopter désormais le pass vaccinal pour accéder aux cafés, restaurants, transports, salles de cinéma et hammams. Ce pass permettra également à son propriétaire de bénéficier d’allègement des mesures restrictives.

Dans une publication, le chercheur a déclaré que dans tous les pays qui ont eu recours au pass, le nombre de vaccinés a doublé, car cela aide les personnes encore hésitantes à prendre une décision et à surmonter leurs doutes. Et d’ajouter que le pass permet la protection des non-vaccinés, de leur entourage et de l’ensemble de la population, facilitant la vie sociale, scolaire et économique en attendant l’immunité collective et la fin de la pandémie.

Dr Hamdi ajoute que les non-vaccinés « constituent une source de grande inquiétude », car ils sont les plus vulnérables aux formes graves et aux décès dus au virus, et « constituent un danger pour leurs familles, leur environnement et pour la population. Ils contribuent également à faire pression sur le système de santé et le ralentissement de la reprise économique du pays ».

Le chercheur souligne qu’il n’est pas possible d’attendre la fin de la pandémie pour davantage d’ouvertures, ajoutant en même temps qu’il n’est pas possible d’ouvrir en mettant vaccinés et non vaccinés au même degré, car les risques de contaminations, de formes graves et de décès dus au virus sont 10 fois plus faibles pour les vaccinés.

