Le Maroc va-t-il adopter l’enseignement à distance ?

Depuis quelques jours, plusieurs parents craignent un retour à l’enseignement à distance à cause du risque du variant Omicron qui a touché plusieurs pays.

D’après une source fiable de Le Site info, tout dépendra de l’évolution de la situation épidémiologique au Maroc. «Les autorités n’auront d’autre choix que de durcir les restrictions si les cas de contamination au covid grimpent. Et le retour à l’enseignement à distance n’est pas exclu», précise notre source.

Maintenant, ajoute-t-on, tous les établissements scolaires sont appelés à veiller sur le respect strict des mesures de prévention sanitaire afin d’endiguer le risque de propagation du coronavirus et éviter un retour à la case départ.

Par ailleurs, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a adressé une circulaire aux présidents des Universités marocaines afin que soient prises les mesures nécessaires garantissant la continuité pédagogique de l’année universitaire en cours.

De même que le ministère de tutelle préconise l’adoption de cursus pédagogiques en conformité avec la situation épidémiologique due à la pandémie de la covid-19. Et de poursuivre que, vu les acquis des Universités de l’enseignement à distance, depuis le début de la pandémie, le corps enseignant et les cadres administratifs et techniques sont appelés à redoubler d’efforts en vue de garantir un programme pédagogique audiovisuel de qualité au profit de toutes les options et branches universitaires.

Cette circulaire, a ajouté le ministère de tutelle, vient à point nommé avec les développements de la situation sanitaire, aux niveaux national et international, et dans le souci de préserver la santé de toutes les parties prenantes des Universités et des Instituts d’enseignement supérieur, étudiants, enseignants-chercheurs et cadres administratifs et techniques.

H.M. (avec L.A)