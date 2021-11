Le Maroc va recevoir des F-16 dernière génération

Il est prévu que le Royaume reçoive une flotte de F-16 Fighting Falcon, des avions de combat multirôle, développés par General Dynamics et, aujourd’hui, appelés « Lookeed Martin », du nom de l’entreprise américaine.

Selon des médias étrangers, le Maroc est fin prêt d’acquérir ces avions de chasse les plus utilisés de par le monde et réputés pour leurs hautes performances et leurs programmes technologiques. Les mêmes sources précisent que la flotte que va recevoir le Royaume est destinée à la base aérienne de Sidi Slimane, ainsi qu’à celle située à Ben Guerir, dans la Région de Marrakech-Safi.

Cette nouvelle acquisition de F-16 nouvelle génération fait partie de l’accord, paraphé par notre pays et l’entreprise américaine Lookheed Martin, et concerne une transaction de la valeur de 4 milliards de dollars US.

L.A.