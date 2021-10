Le Maroc suspend ses vols avec trois pays européens (PHOTO)

Le Maroc a décidé de suspendre ses vols avec trois pays européens dans le cadre des mesures préventives pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Sur sa page Twitter, la RAM a annoncé qu’il s’agit de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. «Sur décision des autorités, et en raison de l’évolution de la pandémie, les vols de/vers l’Allemagne, les Pays-Bas et Royaume-Uni sont suspendus à partir de ce jour, 20 octobre, à 23h59», a précisé la compagnie.

De leur côté, les autorités n’ont émis aucun communiqué officiel sur cette nouvelle décision.

A noter que le gouvernement britannique a annoncé mardi dernier « surveiller de très près» le nouveau sous-variant «AY4.2» qui se propage dans le pays. Plus contagieux que Delta, il était apparu initialement en Inde en début d’été et avait provoqué la reprise de l’épidémie.

H.M

