Le Maroc suspend ses vols avec 13 autres pays (PHOTO)

Le Maroc a décidé la suspension des vols en provenance et à destination de 13 nouveaux pays.

Selon l’Office national des aéroports (ONDA), les autorités marocaines ont suspendu les vols en provenance et à destination de: l’Albanie, la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Luxembourg, Malte, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie. Ceci, à partir de ce 16 avril 2021 et jusqu’à nouvel ordre.

« Sont également concernés les passagers voyageant de ces pays à travers un autre pays », précise l’ONDA dans un tweet.

Rappelons que le Royaume a récemment pris la décision de suspendre ses vols avec la Tunisie, en plus d’une trentaine de pays. Il s’agit de l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le Cameroun, la Croatie, le Mozambique, la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban, le Koweït , l’Algérie, l’Égypte, l’Italie, la Belgique, la Turquie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Suède, l’Ukraine, la République Tchèque, l’Australie, l’Irlande, le Brésil, la Nouvelle Zélande, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et le Danemark. Le Maroc a pris cette décision dans le cadre des mesures de prévention pour lutter contre la pandémie.

M.S.