Le Maroc surveille les comptes d’une société d’Alexandre Benalla

Les comptes d’une entreprise d’Alexandre Benalla, qui est domiciliée à Marrakech, ont été contrôlés par l’Office des changes, rapporte Jeune Afrique.

“L’Office des changes marocain a passé au crible les comptes d’une dizaine d’entreprises. Parmi celles-ci, Instra Conseil, propriété d’Alexandre Benalla et domiciliée à Marrakech”. La société a été créée le 2 novembre 2018, précise Jeune Afrique.

Rappelons que Mediapart avait levé le voile sur des transactions douteuses que Benalla aurait négociées, alors même qu’il était encore en service à l’Elysée.

Elles consistaient, par l’intermédiaire d’un ancien policier du Groupe Velours, le dénommé Jean-Maurice Bernard, à proposer la protection d’un oligarque russe, proche de Vladimir Poutine. Ceci, en contrepartie de la modique somme de 2,2 millions d’euros.

Et le 28 juin 2018, la première tranche de ce contrat juteux avait été versée sur le compte de la société Mars. Elle était de 294 000 euros, alors que le Groupe Velours, en charge des frais et des salaires avait, pour sa part, reçu 172 000 euros, le 21 juillet de la même année.

Pourtant, de nouvelles informations donnent le tournis à propos de cette affaire de protection rapprochée. Le contrat avec Mars a été résilié et les fonds recueillis reversés à France Close Protection, société créée pour les besoins de la cause. Un autre contrat de 980.000 euros a été, par la suite, signé avec Farkhat Akhmedov, un autre oligarque russe, pour sa protection et celle des siens.

Tout ce pactole, dont l’ayant droit n’est autre qu’Alexabdre Benalla, a été transféré à une nouvelle entité. Celle-ci se nomme Instra Conseil. Elle est domiciliée à Marrakech et vient d’être contrôlée par l’office des changes marocain. Affaire à suivre.

Larbi Alaoui