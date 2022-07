Le Maroc s’offre de nouveaux hélicoptères militaires

Les Forces Royales Air (FRA) viennent de renforcer leur armada. Le Royaume a procédé, en effet, à l’acquisition de plusieurs hélicoptères auprès du constructeur français, Airbus.

Les FRA ont ainsi acquis plusieurs engins de type H135s, selon Airbus. Arnaud Montalvo, DG pour la région MENA d’Airbus Helicopters a déclaré : « Le choix des FRA pour leurs missions d’entrainement est une fierté ». Et de rajouter : « Nous sommes sûrs que nos H135 seront un atout majeur pour leur flotte. Nous nous réjouissons de leur apporter le meilleur soutien, en collaboration avec notre partenaire stratégique Heliconia, après son entrée en service dans le pays ».

Au-delà de l’acquisition de ces engins et l’assistance technique, le deal concerne la formation de pilotes et de techniciens. Il est à noter que ces hélicoptères coûtent 5,7 millions de dollars l’unité (60 Mdh), et offrent une autonomie de 562 km. Ils peuvent accueillir 7 personnes (2 pilotes et 5 passagers).

Dans les détails, selon les explications du constructeur, cet hélicoptère bimoteur peut accomplir différentes missions et peut se poser presque n’importe où, en particulier dans des conditions de haute température et de chaleur, tout en transportant une charge utile plus importante sur de plus longues distances que les autres giravions de sa catégorie.

A.O.