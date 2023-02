Le Maroc s’offre de nouveaux drones

Apparition dans le ciel marocain de trois drones Wing Loong II, de fabrication chinoise, des Forces royales air, selon le site arabe, spécialisé dans la défense et l’armement sécuritaire et militaire.

Avec cette acquisition, le Royaume a renforcé ses capacités militaires par ces Wing Loong II et possède ainsi le plus important arsenal de drones UAV (ndlr, acronyme de « Unmmaned aerial vehicle »), intégralement des plus répandus en Afrique.

Auparavant, la revue militaire DS5 avait affirmé que le Royaume avait acquis un nombre non cité de drones de fabrication chinoise, Wing Loong II. Comme la même source avait annoncé l’acquisition du Maroc de 150 drones israéliens, Wander B et Thunder B.

A noter que de nombreux médias avaient annoncé, l’année dernière, que le Royaume avait conclu une transaction avec la Chine, concernant des drones Wing Loong II, dans le cadre du renforcement des capacités militaires des Forces royales air

A propos du Wing Loong II (ou Pterodactyl), c’est « un drone de combat d’altitude moyenne et de longue autonomie (MALE), construit par l’entreprise chinoise China Avioation Industry Corporation », d’après les revues spécialisées.

Larbi Alaoui